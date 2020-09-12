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Разумков о ротациях в экономическом блоке Кабмина: Теоретически это возможно

Ротации в экономическом блоке Кабинета Министров Украины теоретически допустимы. Их может инициировать даже один депутат, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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Разумков: Не стоит ожидать в ближайшее время кардинальных перестановок в Кабмине
Разумков: Не стоит ожидать в ближайшее время кардинальных перестановок в Кабмине
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил ротации в экономическом блоке Кабинета Министров Украины. Об этом он заявил на телеканале NewsOne в программе "Личный формат" 12 сентября.

"Теоретически возможно [ротации в Кабмине]. Это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать или отклонить это предложение", – сказал Разумков.

Спикер Рады заявил о напрасных ожиданиях кардинальных перестановок во всем Кабмине в ближайшее время.

"Не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете Министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет", – пояснил Разумков.

Спикер напомнил об обязательстве правительства до 15 сентября подать в Раду проект бюджета на следующий год.

Кроме того, вызовы, которые стоят перед государством (борьба с коронавирусом, война и социально-экономическое состояние Украины) не позволяют говорить о глобальной трансформации Кабинета Министров сегодня, считает Разумков.

Верховная Рада Украины 4 марта отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства назначили Дениса Шмыгаля.

В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению Шмыгаля.

Об отставке правительства Шмыгаля говорил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дануца. Он считает, что Кабмин Шмыгаля "очень быстро может поломаться". Другой нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха считает маловероятной отставку Кабмина перед местными выборами.

Теги: Верховная Рада, бюджет, правительство, отставка, местные выборы, Дмитрий Наталуха, премьер-министр, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Кабмин, Александр Дануца
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