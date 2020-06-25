"Кабмин Шмыгаля может поломаться". В "Слуге народа" считают, что правительство могут отправить в отставку до осени

Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дануца.
"Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится", – заявил он.
Дануца отметил, что в первый раз Кабмин Шмыгаля направил в парламент программу деятельности правительства, которая была некачественно написана.
"На 12 страниц. Но не суть. Она была написана наспех – такие документы вообще нельзя приносить в парламент. По моему мнению, это неуважение к высшему законодательному органу. Сейчас ее переписали. Она стала значительно более качественной. Но, во-первых, осадочек, как говорят, остался. А во-вторых, она не стала той программой, которая дает достаточно ответов на глобальные вызовы, перед которыми стоит Украина. Это не только мое мнение, это мнение многих народных депутатов нашей фракции", – подчеркнул нардеп.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль.
В тот же день Верховная Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению Шмыгаля.
Первый вариант программы действий новое правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Рада отправила документ на доработку. Тогда о неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы "рефератом", в котором нет ни одной цифры.
18 июня Верховная Рада второй раз не утвердила программу действий правительства. Согласно ст. 227 закона о регламенте Рады обновленный вариант программы Кабмин может подать только через год после отклонения предыдущего варианта. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.