"Я сам никогда не употреблял". Разумков выступил против легализации марихуаны

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков признался, что никогда не употреблял марихуану, и выступил против ее легализации даже в медицинских целях.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил против легализации марихуаны и свободного оборота оружия. Об этом он рассказал в интервью агентству "Українські новини" 7 сентября.

Спикер Рады не поддержал легализацию марихуаны даже в медицинских целях.

"Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял [марихуану], и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", – резюмировал он.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете".