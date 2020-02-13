В Николаеве двое патрульных торговали марихуаной – полиция

24-летний и 27-летний патрульные полицейские Николаевской области продавали марихуану своему окружению, сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Двум патрульным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України / Facebook

В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Об этом 13 февраля в Facebook сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Николаевское управление ДВБ НПУ получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны", – рассказали в пресс-службе.

Их задержали сразу же после продажи наркотика.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

По месту проживания патрульных провели обыски.