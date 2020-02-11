Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

МВД хочет ввести ответственность за пропаганду наркотиков

В Министерстве внутренних дел хотят ввести в закон норму о том, что люди, употребляющие наркотики, но не распространяющие их, не являются преступниками.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МВД хотят внести ряд изменений в законы касательно ответственности за наркопреступления
В МВД хотят внести ряд изменений в законы касательно ответственности за наркопреступления
Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел планирует внести на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений в законы о наркопреступности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, сообщает пресс-служба МВД.

Гогилашвили отметил, что планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, обязательное задержание и содержание под стражей распространителей наркотиков, а также признать, что "люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их, – это не преступники, а больные". Помимо этого, планируется ввести норму по обязательному направлению наркозависимых на лечение.

"МВД активизировало межведомственное взаимодействие в вопросах наркополитики. А именно мы создали рабочие группы по вопросам противодействия оборота наркотических средств и проводим работу по введению электронного рецепта. Однако современная наркополитика, противодействие наркопреступности – это еще и эффективное взаимодействие с международными партнерами", – добавил он.

17 января ряд депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект №2784 с нововведениями, очень похожими на те, которые назвал заместитель министра.

Законопроект увеличивает сроки наказания и размеры штрафов за правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, вводит ответственность за их "пропаганду" и уклонение от обследования на употребление наркотиков, а также предлагает усовершенствовать практику принудительного лечения наркозависимых.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Законопроект предлагает наказывать за это штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Теги: Верховная Рада, МВД, наркотики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS