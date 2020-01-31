"Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики

27-летняя американская певица Деми Ловато, которая впервые после передозировки выступила на "Грэмми-2020" с песней Anyone, рассказала в интервью Radio Andy, что могла не вернуться на сцену. Запись разговора опубликовали на YouTube-канале Ловато.
"Эта песня олицетворяет период в моей жизни, в котором все полетело к черту. Она отражает все, через что я прошла, уязвимость. У меня еще никогда не было момента, чтобы я села за пианино и вывернула душу наизнанку. Я думала, смогу ли я когда-нибудь вернуться? Я все еще была в больнице. Я не знала. Хорошо, что это произошло на "Грэмми", хорошо, что с этой песней. Безусловно, я думала, что могу и не вернуться в музыку. Это было страшное время", – призналась она.
Ловато спела песню со второй попытки.
"Думаю, я просто перенервничала. Я посмотрела на первый ряд и увидела свою маму и сестер. Думаю, поэтому меня захлестнули эмоции. И еще я вспомнила себя на больничной койке, слушая эту песню в маленьком динамике", – рассказала Ловато.
Она добавила, что ее песня -- о человеческой стойкости.
"Я хочу показать людям, что можно вынести все что угодно", – отметила певица.
Деми Ловато летом 2018 года госпитализировали с передозировкой наркотиками. Она проходила длительную реабилитацию.
Певица была судьей американского шоу The X-Factor. В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство