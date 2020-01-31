"Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики

Американская певица Деми Ловато заявила, что песня Anyone, которую она исполнила на церемонии вручения премии "Грэмми", отражает все, через что она прошла.

Ловато: Я хочу показать людям, что можно вынести все что угодно Фото: ddlovato / Instagram

27-летняя американская певица Деми Ловато, которая впервые после передозировки выступила на "Грэмми-2020" с песней Anyone, рассказала в интервью Radio Andy, что могла не вернуться на сцену. Запись разговора опубликовали на YouTube-канале Ловато.

"Эта песня олицетворяет период в моей жизни, в котором все полетело к черту. Она отражает все, через что я прошла, уязвимость. У меня еще никогда не было момента, чтобы я села за пианино и вывернула душу наизнанку. Я думала, смогу ли я когда-нибудь вернуться? Я все еще была в больнице. Я не знала. Хорошо, что это произошло на "Грэмми", хорошо, что с этой песней. Безусловно, я думала, что могу и не вернуться в музыку. Это было страшное время", – призналась она.

Ловато спела песню со второй попытки.

"Думаю, я просто перенервничала. Я посмотрела на первый ряд и увидела свою маму и сестер. Думаю, поэтому меня захлестнули эмоции. И еще я вспомнила себя на больничной койке, слушая эту песню в маленьком динамике", – рассказала Ловато.

Она добавила, что ее песня -- о человеческой стойкости.

"Я хочу показать людям, что можно вынести все что угодно", – отметила певица.

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Видео: lovatoslave / YouTube

Деми Ловато летом 2018 года госпитализировали с передозировкой наркотиками. Она проходила длительную реабилитацию.

Певица была судьей американского шоу The X-Factor. В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство