Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

В Следственном комитете РФ утверждают, что пятеро бывших правоохранителей с "целью незаконного привлечения журналиста "Медузы" Ивана Голунова к уголовной ответственности" подложили наркотики в его рюкзак и квартиру.

Организатором незаконного задержания Голунова (на фото) считают бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Фото: ЕРА

Басманный суд Москвы арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификациях улик по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова и незаконном приобретении и хранении наркотиков: Романа Феофанова, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, сообщила 30 января "Русская служба ВВС".

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы майор Ляховец – самый высокопоставленный из пяти обвиняемых. Именно его следователи считают организатором незаконного задержания специального корреспондента "Медузы".

29 января Следственный комитет России сообщил о задержании пяти бывших сотрудников УВД.

По версии следствия, с "целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности" полицейские подложили наркотики в его рюкзак и квартиру. "При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", – добавили в ведомстве.

"Русская служба ВВС" отмечает, что бывшим правоохранителям предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Четверо арестованных не признали своей вины, один признал частично – в части применения силы к Голунову.

Голунова задержали 6 июня 2019 года, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.

Задержание корреспондента "Медузы" вызвало протесты журналистов в России.

12 июня в Москве прошла несанкционированная массовая манифестация против самоуправства силовиков, были задержаны более 400 ее участников.

11 июня уголовное дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

13 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов МВД, связанных с делом Голунова.

11 декабря Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы. Кроме того, в заявлении Голунов указал, что его били сотрудники полиции. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил РБК, что дело открыли накануне большой пресс-конференции Путина в середине декабря.