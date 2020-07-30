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Разумков о президентских амбициях: Не вижу смысла обсуждать эту тему

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что на сегодняшний день у него более чем достаточно задач и ответственности. Он также признался, что не ведет кулуарных переговоров с представителями крупного бизнеса.

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Разумков сказал, что у него много задач на посту главы Верховной Рады Украины
Разумков сказал, что у него много задач на посту главы Верховной Рады Украины
Фото: ЕРА

Спикер Верховной Рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков заявил, что на сегодняшний день нет смысла обсуждать его президентские амбиции, так как у него много задач на посту главы ВРУ. Об этом он сказал в интервью газете "Факты".

"Не вижу сегодня смысла обсуждать эту тему. У меня как у главы Верховной Рады более чем достаточно задач, ответственности и амбиций реализовать все, с чем мы пришли год назад. Поэтому слышать о каких-то параллельных проектах мне, конечно, смешно", – пояснил Разумков.

Спикер Рады отметил, что он не ведет кулуарных переговоров ни с кем из представителей крупного бизнеса или финансово-промышленных групп.

"Скажу больше. Мне даже взятки не предлагали. Честно говоря, горжусь этим, поскольку это значит, что люди понимают, что мне бесполезно даже намекать. Задачи и цели прихода во власть у меня иные. Слава богу, за год они точно не поменялись. Будем надеяться, что люди тоже все видят", – сказал спикер ВРУ.

Разумков уточнил также, что у него нормальные рабочие взаимоотношения с Офисом президента и президентом Украины лично.

"Честно говоря, никогда не считал количество встреч с Владимиром Александровичем. В среднем раз-два в неделю мы видимся. По телефону разговариваем чаще", – пояснил он.

Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.

Периодически СМИ сообщали о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. В конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". 

Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности".

Разумков, по данным июльского опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, занимает второе место после Зеленского по уровню доверия граждан.

Теги: Верховная Рада, выборы, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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