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В Офисе генпрокурора подтвердили уведомление о подозрении вагнеровцев

Задержанных в Беларуси 28 членов российской частной военной компании "Вагнер" уведомили о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос.

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33 членов российской ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля
33 членов российской ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля
Скріншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил уведомление о подозрении 28 задержанных в Беларуси членов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом идет речь в ответе на информационный запрос депутата от партии "Слуга народа" Гео Лерос, опубликованным им в Facebook.

Из ответа, полученного нардепом, следует, что подозрения вагнеровцам об участии в террористических группировках "ДНР" и "ЛНР" были подготовлены в рамках уголовного производства №42014000000000457 в судебном реестре, говорится в ответе Мамедова.

Из-за недопустимости разглашения сведений досудебного расследования заместитель генпрокурора не уточнил, когда именно подготовили и подписали подозрения.

"[Генеральный прокурор Ирина] Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию вагнеровцев, которую, вероятно, сорвали [Президент Украины Владимир] Зеленский и [глава Офиса президента Андрей] Ермак, но вот ответ ее заместителя, который сообщает о 28 подозрениях согласно уголовному производству №42014000000000457", – написал Лерос.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3286881378015635

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопаности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

12 сентября Венедиктова заявила, что ей ничего не известно о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по поимке наемников российской ЧВК "Вагнер".

В этот же день народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту разглашения данных по делу вагнеровцев, задержанных в Беларуси.

Петиция о создании ВСК по делу вагнеровцев на сайте президента, зарегистрированная 7 сентября, уже набрала 25 тысяч голосов.
Теги: Генеральная прокуратура, Вагнер, подозрение, Гео Лерос, Гюндуз Мамедов, Слуга народа, ЧВК
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