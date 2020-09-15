В Офисе генпрокурора подтвердили уведомление о подозрении вагнеровцев

Задержанных в Беларуси 28 членов российской частной военной компании "Вагнер" уведомили о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос.

33 членов российской ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля Скріншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов подтвердил уведомление о подозрении 28 задержанных в Беларуси членов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом идет речь в ответе на информационный запрос депутата от партии "Слуга народа" Гео Лерос, опубликованным им в Facebook.

Из ответа, полученного нардепом, следует, что подозрения вагнеровцам об участии в террористических группировках "ДНР" и "ЛНР" были подготовлены в рамках уголовного производства №42014000000000457 в судебном реестре, говорится в ответе Мамедова.

Из-за недопустимости разглашения сведений досудебного расследования заместитель генпрокурора не уточнил, когда именно подготовили и подписали подозрения.

"[Генеральный прокурор Ирина] Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию вагнеровцев, которую, вероятно, сорвали [Президент Украины Владимир] Зеленский и [глава Офиса президента Андрей] Ермак, но вот ответ ее заместителя, который сообщает о 28 подозрениях согласно уголовному производству №42014000000000457", – написал Лерос.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.