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"Власть цинично врет на самом высоком уровне". Луценко подтвердил существование спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"

Операцию по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер" украинские спецслужбы готовили в течение 2019-го и 2020 года, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Луценко настаивает на создании в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев
Луценко настаивает на создании в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил существование спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом он заявил 10 сентября во время совместной с экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Турчиновым пресс-конференции, которую транслировало агентство "Интерфакс-Украина".

Луценко заявил, что власть цинично врет на самом высоком уровне об отсутствии спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Он уточнил, что данную операцию украинские спецслужбы готовили на протяжении 2019-го и 2020 года.

Экс-генпрокурор Украины зачитал документы, подтверждающие его слова, а также показал копии билетов на 24 июля из Москвы в Минск для 26 боевиков и билеты из Минска в Стамбул на 25 июля.

Он рассказал, что когда вылет в Стамбул перенесли на 30 июля якобы по результатам совещания в Офисе президента, в ночь на начало возможной операции следователь Службы безопасности и прокуроры Генпрокуратуры Украины подготовили подписанные подозрения на всех 26 вагнеровцев.

"Готовый документ о подозрении должны были вручить террористам, живым или неживым, в момент их пребывания на украинской территории. Срок вручения подозрения – не более суток. Поэтому 29-го в ночь оно написано, а 30-го оно должно было быть в руках живых или неживых террористов. На основании документов, полученных в рамках оперативно-разыскных мероприятий ГУР и СБУ, они обвиняются в террористических, военных преступлениях – примерно 15 статей", – уточнил Луценко.

У всех обвиняемых был разный текст подозрения, что свидетельствует о высокой квалификации и следователей СБУ, и прокуроров ГПУ, сказал экс-генпрокурор.

Луценко заявил, что к нему и Турчинову обратились офицеры практически всех спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовые лично дать показания на временной следственной комиссии. Ее необходимо создать в Верховной Раде для расследования и наказания виновных в срыве спецоперации, подчеркнул бывший генпрокурор Украины.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

Теги: Россия, Юрий Луценко, Украина, Беларусь, Александр Турчинов, боевики, наемники, спецслужбы, Вагнер, задержание, спецоперация, ЧВК
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