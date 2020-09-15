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НАБУ опубликовало обличительное видео по делу о взяточничестве и призвало Венедиктову подписать подозрение нардепу от "Слуги народа"

С 10 сентября Национальное антикоррупционное бюро дважды направляло проект подозрения для народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, фигурирующего в коррупционном скандале. В бюро заявляют, что собрали достаточное количество доказательств, однако генпрокурор Ирина Венедиктова не подписала проект подозрения.

 
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Венедиктова сказала, что НАБУ не передавало материалов производства
Венедиктова сказала, что НАБУ не передавало материалов производства
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 сентября обнародовало в YouTube видео, в котором показало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива "под прикрытием" о получении взятки за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

В НАБУ имени депутата не называли, но исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщал, что речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Юрченко. 

13 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко.

Как сказано в релизе, опубликованном на сайте антикоррупционного бюро, детективы летом 2020 года узнали о существовании группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование полномочий и обязанностей нардепа. 

"Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Национальное бюро разработало специальную операцию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием". В рамках операции детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов", – говорится в сообщении.

Один из фигурантов схемы познакомил детектива с народным депутатом Украины, тот "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений в законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов комитета, заявили в НАБУ. 

В середине августа детектив "под прикрытием" передал посреднику первые $13 тыс.

"26–27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное антикоррупционное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", – отметили в бюро. 

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура дважды направляли в Офис генпрокурора проект подозрения Юрченко, но по состоянию на 15 сентября решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований генпрокурор Ирина Венедиктова не приняла, сообщили в Нацбюро. 

"11 сентября НАБУ повторно направило в ОГП письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15.09.2020 ответы предоставлены не были", – подытожили в бюро и призвали Венедиктову подписать проект подозрения Юрченко. 

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования собрали доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Юрченко во взяточничестве (ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). 

ВИДЕО
Видео: NABU / YouTube

Венедиктова сегодня в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении. 

Теги: коррупция, депутаты, отходы, антикоррупционное бюро, расследование, законопроект, взятка, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Гео Лерос, Слуга народа, подкуп, Александр Юрченко, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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