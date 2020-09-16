НАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях

Рассказывая в Раде о делах нардепа Александра Юрченко, экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка и судей Окружного админсуда Киева, генеральный прокурор Ирина Венедиктова четырежды исказила факты. Это следует из сообщения НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро обвинило генерального прокурора Ирину Венедиктову в манипуляциях во время выступления в Верховной Раде. На своей странице в Facebook бюро привело четыре цитаты, в которых, как утверждается, были искажены факты.

Два фрагмента касаются возможного привлечения к ответственности народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. НАБУ 15 сентября обнародовало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива "под прикрытием" о получении взятки за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Венедиктова заявила в Раде, что НАБУ не передавало Офису генпрокурора материалов уголовного производства, а в наличии был только "черновик". "По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", – также отметила она.

В бюро утверждают, что материалы, предоставленные Офису генпрокурора, содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы негласных следственных действий, в соответствии с которыми народный депутат во время встречи с детективом сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных правок в законопроект является дача ему взятки.

15 сентября НАБУ повторно предоставило в Офис генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства. Данные о причастности нардепа к незаконной деятельности еще 10 сентября изучались на совещании с участием Венедиктовой, сказано в сообщении антикоррупционного бюро.

Кроме того, говоря в Раде о деле бывшего владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка, генпрокурор заявила, что офис выполнил по нему все необходимые действия.

На самом деле, подчеркивают в НАБУ, в Офис генпрокурора направлено ходатайство антикоррупционных органов о дальнейшем обращении в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции. Но по состоянию на 15 сентября Офис генпрокурора к австрийцам не обращался.

Бахматюка подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины.

Комментируя дело в отношении судей Окружного административного суда Киева, Венедиктова сказала в Раде следующее: "Прошло более трех месяцев с момента сообщения о подозрении. Ходатайство об отстранении судей направлено было мной в Высший совет правосудия по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама просила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправке таких вещей без материалов производств невозможен".

Как уверяют в бюро, Венедиктовой неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля. Более того, генеральный прокурор лично приняла ряд процессуальных решений по делу. Также в бюро отметили, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле материалы расследования более года физически находились в Офисе генпрокурора.

1 сентября Высший совет правосудия не удовлетворил ходатайство Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко и председателя суда Павла Вовка. В следственных органах заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.