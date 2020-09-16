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ПОЛИТИКА

НАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях

Рассказывая в Раде о делах нардепа Александра Юрченко, экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка и судей Окружного админсуда Киева, генеральный прокурор Ирина Венедиктова четырежды исказила факты. Это следует из сообщения НАБУ.

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НАБУ заочно дискутирует с генпрокурором
НАБУ заочно дискутирует с генпрокурором
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро обвинило генерального прокурора Ирину Венедиктову в манипуляциях во время выступления в Верховной Раде. На своей странице в Facebook бюро привело четыре цитаты, в которых, как утверждается, были искажены факты.

Два фрагмента касаются возможного привлечения к ответственности народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. НАБУ 15 сентября обнародовало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива "под прикрытием" о получении взятки за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Венедиктова заявила в Раде, что НАБУ не передавало Офису генпрокурора материалов уголовного производства, а в наличии был только "черновик". "По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", – также отметила она.

В бюро утверждают, что материалы, предоставленные Офису генпрокурора, содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы негласных следственных действий, в соответствии с которыми народный депутат во время встречи с детективом сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных правок в законопроект является дача ему взятки.

15 сентября НАБУ повторно предоставило в Офис генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства. Данные о причастности нардепа к незаконной деятельности еще 10 сентября изучались на совещании с участием Венедиктовой, сказано в сообщении антикоррупционного бюро.

Кроме того, говоря в Раде о деле бывшего владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка, генпрокурор заявила, что офис выполнил по нему все необходимые действия.

На самом деле, подчеркивают в НАБУ, в Офис генпрокурора направлено ходатайство антикоррупционных органов о дальнейшем обращении в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции. Но по состоянию на 15 сентября Офис генпрокурора к австрийцам не обращался.

Бахматюка подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины.

Комментируя дело в отношении судей Окружного административного суда Киева, Венедиктова сказала в Раде следующее: "Прошло более трех месяцев с момента сообщения о подозрении. Ходатайство об отстранении судей направлено было мной в Высший совет правосудия по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама просила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправке таких вещей без материалов производств невозможен".

Как уверяют в бюро, Венедиктовой неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля. Более того, генеральный прокурор лично приняла ряд процессуальных решений по делу. Также в бюро отметили, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле материалы расследования более года физически находились в Офисе генпрокурора.

https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0-15-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-2020-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B0/809706639769787/

1 сентября Высший совет правосудия не удовлетворил ходатайство Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко и председателя суда Павла Вовка. В следственных органах заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Теги: Верховная Рада, Австрия, VAB Банк, взятка, Олег Бахматюк, НАБУ, САП, Высший совет правосудия, Александр Юрченко, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ОАСК
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