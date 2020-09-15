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Даниил Мокрик
Даниил Мокрик

Украинский журналист.


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Зеленский несет личную политическую ответственность за нардепа Юрченко, потому что не отказывает себе в искушении агитировать за "слуг народа"

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Почему президент Зеленский несет личную политическую ответственность за коррупцию депутата Юрченко и зашквары всех остальных "слуг"?

Почему он будет нести личную политическую ответственность даже за всех местных депутатов – "слуг", которых изберут на выборах в октябре?

Ответ – на этом скрине, указан стрелкой. Потому что президент Зеленский сам ее на себя берет.

Скриншот: Danylo Mokryk / Facebook
Скриншот: Danylo Mokryk / Facebook

Потому что президент Зеленский не отказывает себе в искушении агитировать за "Слугу народа" во время предвыборных кампаний. Потому что президент Зеленский неоднократно пиарил именно "Слугу народа" в своих обращениях к украинцам (в частности, в обращениях по коронавирусной пандемии).

Конечно, он потом будет жаловаться: "А что я, я что, нянька всем, я за все отвечаю?" Точно так же, как он это уже делал раньше.

Ответ на такие стенания: да. Когда президент агитирует за какую-то политическую силу, то он берет на себя за нее ответственность.

Президент не должен в принципе такого делать. Но если он это уже делает, то это – история про груздь и кузов.

Правда, я уже очень хорошо представляю короткий диалог:

– Господин президент, каким образом вы будете нести перед украинцами ответственность за то, что привели к власти коррумпировано-зашкваренных людей?

– Какую ответственность? Ну придумайте мне, как я должен нести ответственность!

Беспроигрышная классика.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, Владимир Зеленский, Слуга народа, Даниил Мокрик, Александр Юрченко
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