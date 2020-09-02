ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Высший совет правосудия отказался отстранять пятерых судей Окружного админсуда Киева

В Высшем совете правосудия решили, что в отношении судей Окружного админсуда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко была нарушена процедура уголовного производства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСП отказался отстранять шесть судей ОАСК
ВСП отказался отстранять шесть судей ОАСК
Фото: hcj.gov.ua

1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) не удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

Об этом проинформировал сайт ВСП.

Венедиктова также просила совет разрешить привлечь указанных судей к уголовной ответственности.

Ходатайство относительно Келеберды, Погрибниченко и Огурцова ВСП вернул генпрокурору в связи с "нарушением порядка сообщения судье о подозрении".

В отношении Качура и Аблова Высший совет правосудия "пришел к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей инкриминируемых ему преступлений получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, – без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства".

В ВСП также назвали необоснованными риски, что судьи Качур и Аблов могут влиять на свидетелей и подозреваемых.

1 сентября ВСП отказался отстранять председателя ОАСК Павла Вовка.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка) 14 августа.

Теги: расследование, судьи, подозрение, Высший совет правосудия, судья, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все шли в школу, а вы в ЗАГС". alyona alyona показала родителей
"Все шли в школу, а вы в ЗАГС". alyona alyona показала родителей
  Ultrarêve. Ван Дамм станцевал в клипе AaRON. Видео
  Ultrarêve. Ван Дамм станцевал в клипе AaRON. Видео
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
"Королева". Майли Сайрус засветила грудь в прозрачной майке
"Королева". Майли Сайрус засветила грудь в прозрачной майке
Не стало звезды фильма "Доживем до понедельника" Печерниковой
Не стало звезды фильма "Доживем до понедельника" Печерниковой
"Мое появление среди людей вызывало легкую панику". Переболевшая COVID-19 Падалко рассказала о выходе в свет
"Мое появление среди людей вызывало легкую панику". Переболевшая COVID-19 Падалко рассказала о выходе в свет
Автор хита I like to move it, обвиняемый в изнасиловании, найден мертвым во Флориде
Автор хита I like to move it, обвиняемый в изнасиловании, найден мертвым во Флориде
"Тело выламывается так, что ты не можешь встать". Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала о симптомах COVID-19
"Тело выламывается так, что ты не можешь встать". Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала о симптомах COVID-19
Эд Ширан впервые стал отцом
Эд Ширан впервые стал отцом
Умер актер сериала "Воронины" Клюев
Умер актер сериала "Воронины" Клюев
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль сравнили ее школьное фото и снимок сына певицы
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль сравнили ее школьное фото и снимок сына певицы
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS