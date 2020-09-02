Высший совет правосудия отказался отстранять пятерых судей Окружного админсуда Киева

В Высшем совете правосудия решили, что в отношении судей Окружного админсуда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко была нарушена процедура уголовного производства.

1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) не удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

Об этом проинформировал сайт ВСП.

Венедиктова также просила совет разрешить привлечь указанных судей к уголовной ответственности.

Ходатайство относительно Келеберды, Погрибниченко и Огурцова ВСП вернул генпрокурору в связи с "нарушением порядка сообщения судье о подозрении".

В отношении Качура и Аблова Высший совет правосудия "пришел к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей инкриминируемых ему преступлений получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, – без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства".

В ВСП также назвали необоснованными риски, что судьи Качур и Аблов могут влиять на свидетелей и подозреваемых.

1 сентября ВСП отказался отстранять председателя ОАСК Павла Вовка.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка) 14 августа.