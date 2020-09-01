Показательный беспредел защиты Вовка Высшим советом правосудия – ответственность Зеленского и Ермака – Шабунин

Возвращение Высшим советом правосудия (ВСП) без рассмотрения генеральному прокурору Украины ходатайства о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал демонстративным беззаконием. Об этом он написал 1 сентября в Facebook.
"Отвратительный, показательный беспредел защиты "судьи" Вовка Высшим советом правосудия – ответственность [президента Украины Владимира] Зеленского, [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака", – отметил Шабунин.
По его словам, Зеленский год не подает законопроект, который позволит распустить ОАСК. Президент – единственный, кто может это сделать.
"Зеленский внес законопроект о "судебной реформе", который еще больше усиливает ВСП (хотя обещал очистить этот орган). Офис Зеленского заявил в официальном комментарии, что "судьям" ОАСК пока не предъявлены обвинения и существует презумпция невиновности. Для сравнения: на пресс-конференции [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова по делу [журналиста Павла] Шеремета президент назвал добровольцев "вероятными убийцами". То есть для Вовка и компании у Зеленского есть презумпция невиновности, для волонтеров – нет", – подчеркнул глава Центра противодействия коррупции.
17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.
Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.
По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.
1 сентября ВСП отказался отстранять Вовка от правосудия и без рассмотрения вернул ходатайство генпрокурору. В ходатайстве нет доказательств надлежащего вручения судье подозрения, отметили в Высшем совете правосудия.