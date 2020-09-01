Показательный беспредел защиты Вовка Высшим советом правосудия – ответственность Зеленского и Ермака – Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский год не подает законопроект, который позволит распустить Окружной админсуд Киева, председателя которого Павла Вовка Высший совет правосудия не разрешил отстранить от работы.

Шабунин: Зеленский внес законопроект о "судебной реформе", который еще больше усиливает ВСП Фото: Vitaliy Shabunin / Facebook

Возвращение Высшим советом правосудия (ВСП) без рассмотрения генеральному прокурору Украины ходатайства о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал демонстративным беззаконием. Об этом он написал 1 сентября в Facebook.

"Отвратительный, показательный беспредел защиты "судьи" Вовка Высшим советом правосудия – ответственность [президента Украины Владимира] Зеленского, [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака", – отметил Шабунин.

По его словам, Зеленский год не подает законопроект, который позволит распустить ОАСК. Президент – единственный, кто может это сделать.

"Зеленский внес законопроект о "судебной реформе", который еще больше усиливает ВСП (хотя обещал очистить этот орган). Офис Зеленского заявил в официальном комментарии, что "судьям" ОАСК пока не предъявлены обвинения и существует презумпция невиновности. Для сравнения: на пресс-конференции [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова по делу [журналиста Павла] Шеремета президент назвал добровольцев "вероятными убийцами". То есть для Вовка и компании у Зеленского есть презумпция невиновности, для волонтеров – нет", – подчеркнул глава Центра противодействия коррупции.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

1 сентября ВСП отказался отстранять Вовка от правосудия и без рассмотрения вернул ходатайство генпрокурору. В ходатайстве нет доказательств надлежащего вручения судье подозрения, отметили в Высшем совете правосудия.