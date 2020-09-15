Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Ивана Фищенко, помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, который фигурирует в коррупционном скандале.

15 сентября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн Ивана Фищенко, помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Об этом сообщило "Слово і діло".

По информации портала, детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили взять Фищенко под стражу.

"Альтернативой аресту органы правопорядка предлагали 5 млн грн залога с возложением ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт, носить электронный браслет", – сообщило "Слово і діло".

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сегодня.

НАБУ, не упоминая имени Юрченко, обнародовало видео, в котором показало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива "под прикрытием" о получении взятки. По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.