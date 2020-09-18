Боррель посетит Украину с официальным визитом

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 22 сентября посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Согласно расписанию, обнародованному на сайте Еврокомиссии, у Боррелля в Киеве запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Украины Андреем Тараном.
Верховный представитель ЕС планирует посетить консультативную миссию ЕС в Украине.