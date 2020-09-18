Боррель посетит Украину с официальным визитом

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Боррель проведет в Киеве ряд встреч и посетит консультативную миссию ЕС в Украине

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Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 22 сентября посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии. Согласно расписанию, обнародованному на сайте Еврокомиссии, у Боррелля в Киеве запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Украины Андреем Тараном. Верховный представитель ЕС планирует посетить консультативную миссию ЕС в Украине.