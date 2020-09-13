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Боррель заявил, что судьба "Северного потока – 2" находится в руках Германии, а не Евросоюза

Европейский союз никогда не демонстрировал энтузиазма по поводу российского проекта "Северный поток – 2", заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Боррель: "Северный поток 2" не является европейским проектом
Боррель: "Северный поток – 2" не является европейским проектом
Фото: ЕРА

Судьба российского газопровода "Северный поток – 2" находится в руках Германии, а не Евросоюза. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, "Северный поток – 2" не является европейским проектом, Еврокомиссия никогда не демонстрировала "сильного энтузиазма" по поводу этого проекта.

Боррель добавил, что Евросоюз должен ответить введением санкций на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального в случае, если появятся доказательства тому, что в это были вовлечены конкретные официальные лица.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – около €9,9 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Еврокомиссия, отравление, Европейский союз, Евросоюз, Северный поток – 2, Жозеп Боррель, отравление Навального
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