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"Я всегда была против "Северного потока – 2". Премьер Дании приветствовала дискуссии о судьбе газопровода

Хорошо, что в Германии начали обсуждать будущее "Северного потока – 2", заявила глава датского правительства Метте Фредериксен. Дания была последней страной, разрешившей укладку труб российского газопровода в своих водах.

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Фредериксен не хочет зависимости от российского газа
Фредериксен не хочет зависимости от российского газа
Фото: ЕРА

Более критичное отношение правительства Германии к достройке газопровода "Северный поток – 2" и начало серьезных дискуссий по этому вопросу – это положительные факторы, сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью агентству Ritzau, которое цитирует Kristeligt Dagblad.

По словам премьера, она "всегда была против" этого газопровода. Фредериксен заявила, что не видит оснований попадать в зависимость от российского газа.

Дания стала последней страной, одобрившей прокладку "Северного потока – 2" в своих территориальных водах, это произошло в октябре 2019 года. На фоне санкций США против компаний, связанных с прокладкой газопровода, Датское энергетическое агентство 6 июля 2020 года разрешило достроить "Северный поток – 2" с помощью судов с якорным позиционированием.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – около €9,9 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Газпром, Россия, Германия, газ, Дания, газопровод, Северный поток – 2, Метте Фредериксен, отравление Навального
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