США предостерегли европейские компании от участия в строительстве "Северного потока – 2" – СМИ

Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток – 2". Вашингтон настаивает, что новый газопровод направлен на усиление зависимости Европы от поставок российского газа, заявил представитель посольства США в Берлине в комментарии "Немецкой волне" 28 июля.

"Соединенные Штаты недвусмысленно и неустанно отмечают опасность этого проекта для совместных интересов в сфере безопасности в Европе", – заявил он.

Вашингтон видит в газопроводе "не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России".

В американском дипломатическом представительстве отметили, что США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации.

"Государства, выступающие против строительства газопровода, "выражают свою позицию громче, чем прежде", – рассказал представитель посольства.

Представители США накануне провели две видеоконференции с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте". В консультациях участвовали 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении "Северного потока – 2".