ГОРДОН
 
 
МИР

США предостерегли европейские компании от участия в строительстве "Северного потока – 2" – СМИ

Представитель посольства США в Берлине в комментарии "Немецкой волне" отметил, что Соединенные Штаты недвусмысленно и неустанно говорят об опасности этого проекта для совместных интересов в сфере безопасности в Европе. США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности. Такие консультации будут продолжаться.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Газопровод усилит зависимость Европы от российского газа
Газопровод усилит зависимость Европы от российского газа
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток – 2". Вашингтон настаивает, что новый газопровод направлен на усиление зависимости Европы от поставок российского газа, заявил представитель посольства США в Берлине в комментарии "Немецкой волне" 28 июля.

"Соединенные Штаты недвусмысленно и неустанно отмечают опасность этого проекта для совместных интересов в сфере безопасности в Европе", – заявил он.

Вашингтон видит в газопроводе "не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России".

В американском дипломатическом представительстве отметили, что США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации.

"Государства, выступающие против строительства газопровода, "выражают свою позицию громче, чем прежде", – рассказал представитель посольства.

Представители США накануне провели две видеоконференции с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте". В консультациях участвовали 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Германия, санкции, газопровод, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS