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Строительство "Северного потока – 2" могут возобновить сегодня. В Дании не получили жалобы на подрядчика

Срок подачи апелляционной жалобы на разрешение для подрядчика Nord Stream 2 AG от Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием истекает 4 августа.

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Разрешение использовать якорные трубоукладчики на достройке "Северного потока 2" не обжаловали
Разрешение использовать якорные трубоукладчики на достройке "Северного потока – 2" не обжаловали
Фото: EPA

Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики не получил жалоб на разрешение для компании-подрядчика Nord Stream 2 AG от Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий апелляционного совета Дании.

Срок подачи апелляций истекает 4 августа, поэтому строительство российского газопровода могут возобновить уже сегодня. Представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен заявила, что орган не получал апелляции на решение ДЭА от 6 июля 2020 года.

Этим решением компании-подрядчику "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG позволили прокладывать трубы газопровода с помощью судов с якорным позиционированием вместе с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.

Якорное позиционирование считается опасным для морской экосистемы, поскольку требует закрепления на морском дне. Суда с динамическим позиционированием используют автоматизированные системы закрепления. 

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

ДЭА 6 июля разрешило использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием на строительстве магистрали "Северный поток – 2" в датской исключительной экономической зоне. "Немецкая волна" писала, что с момента выдачи разрешения ДЭА на его обжалование в Апелляционном совете по вопросам энергетики дается ровно месяц.

В немецком порту Мукран сейчас находится два российских судна: баржа "Фортуна" с якорным позиционированием и судно "Академик Черский" с динамическим позиционированием. По информации издания "Коммерсантъ", "Газпром" планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

Теги: Газпром, Россия, Дания, газопровод, Северный поток – 2
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