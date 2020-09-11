Отравление Навального. Маас не исключил, что строительство "Северного потока – 2" заморозят

Россия, приняв участие в расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального, может повлиять на решение о замораживании строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас: Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение Фото: ЕРА

Строительство газопровода "Северный поток – 2" могут остановить в качестве реакции на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом глава министерства иностранных дел Германии сказал в эфире телеканала ZDF 11 сентября.

"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение", – сказал Маас, отвечая на вопрос о возможных санкциях против проекта.

Россия, приняв участие в расследовании отравления Навального, "может внести вклад" в то, чтобы решение о замораживании строительства "Северного потока-2" не было принято, добавил он.

Маас подчеркнул, что инцидент с политиком не является "двусторонним конфликтом между Германией и Россией". "Это проблема для всего мирового сообщества", – сказал глава МИД Германии.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись Трампу.

"Газпром" планирует привлечь к завершению проекта российские трубоукладчики.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. Оппозиционер был без сознания, подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа его перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите". Специалисты лаборатории бундесвера в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок".

Маас 6 сентября заявил, что Россия должна расследовать отравление Навального, он отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, Берлину придется провести консультации с партнерами относительно "ответа" Москве. Он выразил надежду, что РФ не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку – 2". До этого федеральное правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода.

"Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США, заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель 1 сентября. 8-го она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, кроме введения односторонних мер. Канцлер отметила, что еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.