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Разработчик "Новичка" объяснил, почему состояние Навального могло улучшиться

Российского оппозиционера Алексея Навального от смерти спасло то, что пилот самолета сел в Омске, а не продолжил путь в Москву, считает один из принимавших участие в разработке "Новичка" ученых Владимир Углев.

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10 сентября СМИ сообщили об улучшении состояния Навального
10 сентября СМИ сообщили об улучшении состояния Навального
Фото: EPA

Значительное улучшение состояния российского оппозиционера Алексея Навального может означать, что в его организм успело проникнуть лишь небольшое количество яда. Об этом рассказал РБК один из принимавших участие в разработке "Новичка" ученых Владимир Углев.

По его словам, отсутствие пострадавших среди окружавших Навального людей говорит о том, что политик был отравлен контактным путем, яд был нанесен на его одежду или обувь, а с них проникал в организм. В результате Навальный получил примерно такую дозу "Новичка", как отравленная в 2018 году в Великобритании Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Углев подчеркнул, что состояние политика было бы куда хуже, если бы пилот самолета продолжил полет до Москвы.

Также он уверен, что немецкие эксперты вскоре сообщат и то, какое именно из веществ, относящихся к группе "Новичок", было использовано для того, чтобы отравить Навального. Сам же Углев полагает, что мог быть применен раствор яда, известного как А-242, либо какое-то другое вещество (А-230, А-232, А-234 или их аналоги), предназначенное для того, чтобы убивать не при вдыхании, а кожно-резорбтивным путем.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Новичок, отравление Навального
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