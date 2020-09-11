Разработчик "Новичка" объяснил, почему состояние Навального могло улучшиться

Российского оппозиционера Алексея Навального от смерти спасло то, что пилот самолета сел в Омске, а не продолжил путь в Москву, считает один из принимавших участие в разработке "Новичка" ученых Владимир Углев.

Значительное улучшение состояния российского оппозиционера Алексея Навального может означать, что в его организм успело проникнуть лишь небольшое количество яда. Об этом рассказал РБК один из принимавших участие в разработке "Новичка" ученых Владимир Углев.

По его словам, отсутствие пострадавших среди окружавших Навального людей говорит о том, что политик был отравлен контактным путем, яд был нанесен на его одежду или обувь, а с них проникал в организм. В результате Навальный получил примерно такую дозу "Новичка", как отравленная в 2018 году в Великобритании Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Углев подчеркнул, что состояние политика было бы куда хуже, если бы пилот самолета продолжил полет до Москвы.

Также он уверен, что немецкие эксперты вскоре сообщат и то, какое именно из веществ, относящихся к группе "Новичок", было использовано для того, чтобы отравить Навального. Сам же Углев полагает, что мог быть применен раствор яда, известного как А-242, либо какое-то другое вещество (А-230, А-232, А-234 или их аналоги), предназначенное для того, чтобы убивать не при вдыхании, а кожно-резорбтивным путем.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.