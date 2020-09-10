"Сильно преувеличена". Пресс-секретарь Навального заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности

The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel сообщил, что российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, предшествовавшие отравлению. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что в материале есть фактические неточности.

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Сообщения о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления полностью пришел в себя, преувеличены. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter.

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", – написала она.

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Ярмыш не уточнила, о какой статье идет речь, но сегодня утром The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel сообщил, что Навальный полностью пришел в себя, вспомнил события, предшествовавшие отравлению, и может физически восстановиться на 90%, а психологически уже "практически восстановился". После этого в клинике "Шарите", где находится политик, усилили охрану, заявили источники журналистов.

Какие именно неточности допущены в материале, Ярмыш не указывала.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.