"Сильно преувеличена". Пресс-секретарь Навального заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности

Сообщения о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления полностью пришел в себя, преувеличены. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter.
"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", – написала она.
В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020
Ярмыш не уточнила, о какой статье идет речь, но сегодня утром The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel сообщил, что Навальный полностью пришел в себя, вспомнил события, предшествовавшие отравлению, и может физически восстановиться на 90%, а психологически уже "практически восстановился". После этого в клинике "Шарите", где находится политик, усилили охрану, заявили источники журналистов.
Какие именно неточности допущены в материале, Ярмыш не указывала.
Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии.
По данным газеты Die Zeit, речь идет о новом и более смертоносном виде "Новичка". Навальный, по замыслу отравителей, должен был умереть в самолете, заявили источники издания.
Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.
Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.
8 сентября министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам. Они призвали Россию срочно установить виновных в отравлении Навального.