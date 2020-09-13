Экс-посол Германии о реакции России на обвинение в отравлении Навального: Напоминает историю, кто громче всех кричит: "Держите вора!"

Россия в ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального идет по уже знакомому сценарию: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Все это делается с целью не проводить расследование, такое мнение выразил бывший посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.

Фон Фрич был чрезвычайным и полномочным послом Германии в РФ с марта 2014-го по сентябрь 2019 года Фото: wikipedia.org

Мировое сообщество не впервые сталкивается с такой реакцией России, как в случае с отравлением оппозиционера Алексея Навального – с ответными обвинениями. Об этом в интервью "Немецкой волне" рассказал бывший посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич.

По его мнению, Россия не собирается проводить расследование инцидента с Навальным.

"Это мне напоминает историю про того, кто громче всех кричит: "Держите вора!" Тот, как сам своровал, потом очень громко кричит, показывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное – лишь бы не проводить расследование, никогда", – подчеркнул фон Фрич.

По его мнению, у российской стороны были все возможности внести ясность в то, что произошло, способствовать выяснению обстоятельств.

"Есть масса вещей, которые по имеющимся фактам можно было бы расследовать. Но ничего не слышно об этом! Будь это кто-то другой, как любят говорить в Москве, то ведь и этому можно было бы найти доказательства. Вместо этого мы слышим только ответные обвинения. Так что правительство ФРГ поступает правильно, сообщив об инциденте в Организацию по запрещению химического оружия. Россия тоже является членом этой организации. Там может быть проведено самостоятельное расследование, а дальше все пойдет своим путем", – отметил дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста, не блефует ли РФ, угрожая ухудшением отношений с международным сообществом, фон Фрич сказал: "Пусть руководство России само решает, блефует ли оно и как далеко готово пойти в том, чтобы нанести ущерб – он ведь уже нанесен связям с внешним миром, не только с Германией. Это ведь не вопрос германо-российских отношений, а международное дело. Это нарушение международного договора о запрещении химического оружия. Это касается всего мирового сообщества. Тут Россия сама нанесла этот ущерб, об этом, по крайней мере, говорят все имеющиеся факты. Если Россия намерена еще сверх этого ухудшать отношения, то должна тщательно взвесить свои интересы".

Фон Фрич был чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации с марта 2014-го по сентябрь 2019 года.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.