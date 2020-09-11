Постпред РФ при ООН об отравлении Навального: Наводит на мысли о какой-то грязной постановочной игре

Германия не предоставила российской стороне доказательства отравления российского оппозиционера Алексея Навального, поэтому у РФ нет оснований начинать расследование, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

У России нет оснований начинать расследование инцидента, произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 10 сентября в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, пишет "Интерфакс".

Он напомнил, что российские врачи, "которые спасли Алексея Навального", не нашли следов химического оружия в его анализах. Небензя подчеркнул, что Германия не предоставила российской стороне доказательства "преднамеренного преступления".

Российский дипломат заявил, что произошедшее с российским оппозиционером "наводит на мысли о какой-то грязной постановочной игре". Он считает, что это сделал тот, "кому это выгодно".

Небензя уверял, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным.

Он подчеркнул, что если материалы не будут представлены немецкой стороной, в РФ это будет расценено как отказ правительства Германии установить правду, и все предыдущие и нынешние действия в отношении Навального будут рассматриваться "как вопиющая враждебная провокация против России".

Постпред РФ в ООН добавил, что эта ситуация подорвет отношения двух стран и международные отношения в целом.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.