Российские правоохранители хотят участвовать в следственных действиях по делу об отравлении Навального, они готовят запрос ФРГ

Ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации и экспертов при проведении немецкими коллегами следственных действий с российским оппозиционером Алексеем Навальным готовят в управлении на транспорте министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу.

Управление на транспорте министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие в следственных действиях в связи с инцидентом, произошедшим с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе Навального из комы следственное подразделение... готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", – говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения.

Российские правоохранители опросили уже пятерых из шести сопровождавших Навального во время поездки.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается", – говорится в сообщении.

В управлении добавили, что устанавливают местонахождение пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным.

"Принимаются меры по установлению его лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где он проходил лечение", – сообщили российские правоохранители.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.