Российские правоохранители хотят участвовать в следственных действиях по делу об отравлении Навального, они готовят запрос ФРГ

Управление на транспорте министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие в следственных действиях в связи с инцидентом, произошедшим с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба управления.
"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе Навального из комы следственное подразделение... готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", – говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения.
Российские правоохранители опросили уже пятерых из шести сопровождавших Навального во время поездки.
"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается", – говорится в сообщении.
В управлении добавили, что устанавливают местонахождение пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным.
"Принимаются меры по установлению его лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где он проходил лечение", – сообщили российские правоохранители.
Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.
Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.
10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.
Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.