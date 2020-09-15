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Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Видео

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время выступления на сессии Европарламента назвал белорусского лидера Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал John Doe. "Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины", – сказал Боррель. В ответ депутаты Европарламента подсказали ему, что речь идет о Беларуси, после чего Боррель извинился и исправил ошибку.

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Боррель извинился за свою ошибку
Боррель извинился за свою ошибку
Фото: EPA

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

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Видео: John Doe / YouTube
Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Европейский союз, Жозеп Боррель
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