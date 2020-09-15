Зеленский о протестах в Беларуси: Не вижу лидера, вокруг которого могут сплотиться

Если власти Беларуси откажутся от диалога с народом, там может произойти "нечто вроде Майдана", считает президент Украины Владимир Зеленский.

Среди протестующих в Беларуси нет лидера, вокруг которого могут сплотиться остальные. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил австрийскому изданию Wiener Zeitung в интервью, которое было опубликовано 14 сентября.

Глава Украинского государства считает, что в Беларуси может произойти "нечто вроде Майдана", если власти откажутся от диалога с народом.

Зеленский выразил белорусам поддержку в их борьбе за свободу и демократию без насилия и агрессии и подчеркнул важность того, чтобы свое будущее народ Беларуси выбирал сам, без вмешательства извне.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов уехала в Литву. Большинство оппозиционеров, объединившихся в координационный совет, либо задержаны силовиками, либо покинули страну.