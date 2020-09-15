Польша предложит ЕС "План Маршалла" для Беларуси

14 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел с представителями правительства и оппозиции встречу, посвященную ситуации в Беларуси и возможным формам помощи этой стране.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов Фото: ЕРА

Во время трехчасовой встречи, которую 14 сентября провел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с представителями оппозиции и правительства, обсудили возможные формы помощи Беларуси. Об этом сообщило Polskie Radio.

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик сообщил, что ее участники, несмотря на некоторые разногласия в путях достижения цели, пришли к единому выводу – самым важным является сохранение суверенитета Беларуси, который в конечном итоге означает безопасность и стабильность Польши.

Он уточнил, что на ближайшем заседании лидеров Европейского союза глава польского правительства от имени Вышеградской группы представит "План Маршалла" для Беларуси. Это ряд экономических и не только действий, которые могли бы быть предложены Беларуси в случае проведения повторных – честных и демократических – выборов.

Речь идет о своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда, уточнил Дворчик.

Он также добавил, что разговор на встрече шел также об усилении парламентской дипломатии, поскольку не все страны в Евросоюзе "проявляют такую эмпатию" к Беларуси, как Польша и страны Балтии.