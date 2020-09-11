Польша выдала гражданам Беларуси 234 гуманитарные визы

В августе нынешнего года правительство Польши начало программу "Солидарны с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным белорусам, стипендии и поддержку независимых СМИ.

Мирные протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа: люди не согласны с тем, что по официальным результатам выборов, президентом страны вновь стал Лукашенко Фото: ЕРА

По состоянию на 9 сентября Польша выдала белорусам 234 гуманитарные визы. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Polskie Radio.

По его информации, визы для граждан Беларуси выданы в рамках программы "Солидарны с Беларусью", начатой польским правительством в августе нынешнего года.

На данную программу, предусматривающую помощь для репрессированных белорусов, стипендии и помощь независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых (около 370 млн грн), уточнил политик.

Вавжик подчеркнул, что Польша не только предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но и определяет тон разговоров в Евросоюзе о ситуации в этой стране.