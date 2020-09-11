Польша выдала гражданам Беларуси 234 гуманитарные визы

По состоянию на 9 сентября Польша выдала белорусам 234 гуманитарные визы. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Polskie Radio.
По его информации, визы для граждан Беларуси выданы в рамках программы "Солидарны с Беларусью", начатой польским правительством в августе нынешнего года.
На данную программу, предусматривающую помощь для репрессированных белорусов, стипендии и помощь независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых (около 370 млн грн), уточнил политик.
Вавжик подчеркнул, что Польша не только предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но и определяет тон разговоров в Евросоюзе о ситуации в этой стране.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протеста.
Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих. Они начнут действовать не позднее 21 сентября, говорил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.