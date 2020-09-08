"Если Беларусь рухнет, следующая будет Россия". Лукашенко предупредил Путина о событиях, которым нельзя противостоять

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что предупредил президента России Владимира Путина о том, что невозможно противостоять глобализации и интернационализации, так как никто не может блокировать Telegram-каналы.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия может рухнуть следующей после Беларуси. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован 8 сентября в Telegram-канале RT.

"Все глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) [президентом России Владимиром] Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", – заявил Лукашенко.

По словам действующего президента Беларуси, блокировать Telegram-каналы не могут даже те, "кто всю эту паутину придумал, американцы".

"Даже если убрать интернет, останутся Telegram-каналы. Они из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", – считает он.

Лукашенко добавил, что власти РФ ошибаются, если думают, что они смогут справиться с оппозиционными протестами, так как ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы.

Запись интервью проходила во Дворце независимости в Минске. К Лукашенко приехали: корреспондент канала "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий и другие.

Текст интервью пока не опубликован. По сообщениям журналистов, Лукашенко заявил им, что, "возможно, немного пересидел" на президентском посту, который занимает с 1994 года. При этом он не готов "просто так уйти".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.