Лукашенко обвинил в протестах "айфоны и телефоны"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не может вести диалог с протестующими.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мобильные телефоны стали одной из причин протестов в стране. Об этом 1 сентября сообщает сайт президента Беларуси.

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", – отметил Лукашенко.

Обращаясь к журналистам, он сказал, что не может вести диалог с протестующими.

"Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово "диалог", правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться. Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение – школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают", – подчеркнул Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.