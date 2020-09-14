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Российских силовиков, подготовленных для помощи властям Беларуси, вернут в места постоянной дислокации – Песков

О формировании резерва российских силовиков для помощи властям Беларуси в подавлении протестов президент РФ Владимир Путин заявил в конце августа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что правоохранители вернутся в места постоянной дислокации.

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14 сентября в Сочи состоялись переговоры Лукашенко и Путина
14 сентября в Сочи состоялись переговоры Лукашенко и Путина
Фото: ЕРА

Российские правоохранители, которых Москва собиралась направить для помощи властям Беларуси в подавлении протестов, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом 14 сентября по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"

На переговорах с Путиным Лукашенко отметил, что протестующие пока не нарушили "красные линии дозволенного".

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На фоне протестов Лукашенко и Путин созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го и 24 августа. Главной темой обсуждения были митинги, которые проходят в республике. Лукашенко в частности заявлял, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

27 августа Путин объявил о создании резерва российских силовиков для помощи властям Беларуси в борьбе с "экстремистскими элементами".

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Чечня, Дмитрий Песков, силовики, границы, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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