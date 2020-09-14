"Вы решили вести диалог с узурпатором". Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская напомнила главе России Владимиру Путину, что белорусский народ отказал президенту Беларуси Александру Лукашенко в доверии и поддержке на выборах.

Никакие договоры, подписанные на встрече глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина не будут иметь законной силы. Об этом заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – подчеркнула она.

14 сентября в Сочи состоится первая встреча Лукашенко и Путина после выборов в Беларуси. Приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" сообщает, что самолет белорусского президента уже прибыл в РФ. Встреча пройдет в формате один на один, никаких других чиновников на ней не будет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.