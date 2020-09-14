В Беларуси 13 сентября задержали 774 протестующих

Более 500 участников протестных акций были задержаны в Минске 13 сентября.

В Беларуси 13 сентября силовики задержали 447 участников протестных акций. Об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

Более 500 человек были задержаны в Минске. В СИЗО отправили 544 протестующего.

По данным МВД, по всей стране прошло 28 протестных акций, а общая численность участников не превысила 22 тыс. человек. При этом СМИ насчитали только в Минске 150 тыс. участников Марша героев.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.