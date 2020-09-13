150-тысячный Марш героев прошел в Минске. Фоторепортаж
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
По данным агентства "Интерфакс-Запад", больше 150 тыс. человек собрались на акцию протеста в центре Минска 13 сентября.
Участники Марша героев сформировали несколько многотысячных колонн. Одна из них направилась в сторону элитного коттеджного поселка Дрозды, где проживает руководство страны; еще одна группа заполнила проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева. Силовики не позволили протестующим пройти к Дроздам
. По данным МВД Беларуси, около 400 активных участников демонстраций были
задержаны.