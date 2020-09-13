150-тысячный Марш героев прошел в Минске. Фоторепортаж

Вчера 14.21

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда избивают наших людей, друзей и коллег. Мы, футболисты разных команд, но одной страны, руководствуемся только совестью и нетерпимостью ко всему, что происходит вокруг", – говорят спортсмены. Они выразили соболезнования семьям погибших в ходе протестов и высказали слова поддержки всем пострадавшим, "униженным и искалеченным". "Мы призываем прекратить насилие! У нас, как и у всего нашего народа, есть права и свободы, закрепленные в конституции. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Нет другой привилегии, кроме одной – прав человека! Мы за правду, справедливость и свободу!" – говорится в видеообращении.