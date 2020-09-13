На переговорах с Путиным Лукашенко попытается его обдурить – Венедиктов

На встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным действующий президент Беларуси Александр Лукашенко будет "отчаянно торговаться", считает главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Венедиктов считает, что Лукашенко и Путин никаких документов подписывать не будут Фото: ЕРА

На ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным действующий президент Беларуси Александр Лукашенко будет пытаться "обдурить" собеседника. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Я думаю, что те переговоры, которые в понедельник пройдут в России между Путиным и Лукашенко – он будет стараться обдурить Путина, совершенно очевидно. Посулит ему массу благ, кроме, может быть, потери суверенитета Беларуси. Я так понимаю, что он все-таки в публичной зоне на этом настаивает", – сказал он.

Главред считает, что Лукашенко "будет отчаянно торговаться".

"Смысл такой: "Я вам и такой нужен. А если не я, то кто? [Арестованный накануне президентских выборов в Беларуси оппозиционер Виктор] Бабарико ваш, что ли?" И поэтому в понедельник надо будет очень тщательно наблюдать, анализировать те решения, которые будут приняты двумя президентами", – отметил Венедиктов.

По данным главреда "Эха Москвы", президенты не будут подписывать каких-либо документов.

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи, отметил он. Переговоры запланированы на 14 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

1 сентября Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией". 3-го – после встречи с президентом Беларуси – премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о прогрессе в создании Союзного государства.

Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над "і". "В ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей [правительств двух стран], чтобы двигаться дальше", – сказал Лукашенко.