В Кремле назвали дату визита Лукашенко в Россию

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не планируют подписывать документы или проводить пресс-конференцию по итогам визита Лукашенко в Россию, рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Лукашенко (слева) анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над "і" Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет в Россию 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

Подписания документов и пресс-конференции по итогам визита Лукашенко президенты двух стран не планируют, сообщил Песков. Он не уточнил, в каком городе будет проходить встреча.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров", – добавил пресс-секретарь главы Кремля.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

С начала августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

1 сентября Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией". 3-го – после встречи с президентом Беларуси премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о прогрессе в создании Союзного государства.

Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над "і". "В ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей [правительств двух стран], чтобы двигаться дальше.