Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой с кадром из "Основного инстинкта"

5 сентября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии к фотографии встречи президента США Дональда Трампа с лидером Сербии Александром Вучичем сравнила последнего с героиней фильма "Основной инстинкт". За ее слова перед сербским политиком извинился президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что за словами Захаровой не стоит ни российское государство, ни он сам лично Фото: EPA

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Вучич рассказал в эфире телеканала RTS.

Путин в разговоре с сербским президентом отметил, что за словами Захаровой не стоит ни российское государство, ни он сам лично.

Захарова оказалась в центре скандала после того, как в своем Facebook в комментарии к фотографии встречи президента США Дональда Трампа с Вучичем сравнила сербского политика с героиней фильма "Основной инстинкт".

Фотографию сидящего перед Трампом Вучича Захарова сопроводила кадром из фильма, где героиня сидит "нога на ногу", подписав, что именно так нужно было сидеть в данной ситуации.

На сравнение Захаровой отреагировал сам Вучич. В интервью сербскому радио Pink он заявил о проявленных спикером МИД РФ "примитивизме и пошлости", а также о ее работодателях. Президент Сербии отметил, что не будет отвечать. Он подчеркнул, что только его страна не ввела антироссийские санкции и проводит военные учения с РФ.