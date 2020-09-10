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Лукашенко заявил, что после его встречи с Путиным будет поставлена "жирная точка" в реализации договоренностей двух стран

По словам действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь и Россия в последние дни значительно продвинулись в решении проблемных вопросов. Он также анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Лукашенко (на фото слева) анонсировал визит в РФ, чтобы "расставить точки над i"
Лукашенко (на фото слева) анонсировал визит в РФ, чтобы "расставить точки над i"
Фото: ЕРА

10 сентября действующий президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым анонсировал "жирную точку" в договоренностях правительств двух стран. Об этом сообщает сайт Лукашенко.

"Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России [Владимиром Путиным] и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше", – сказал он.

По словам действующего президента Беларуси, "еще будет много вопросов".

"Они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в решении проблемных вопросов между Беларусью и Россией "значительно продвинулись буквально в последние дни".

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

1 сентября 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

3 сентября после встречи с Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о прогрессе в создании Союзного государства РФ и Беларуси. Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над "і".

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, сотрудничество, Союзное государство
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