Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября, представляя нового генпрокурора страны Андрея Шведа, заявил, что власть нельзя отдавать под давлением улицы. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.
"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже – обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас – тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", – сказал Лукашенко.
По его словам, власть в стране будет передана только по закону.
"Сделаю я это с вами или без вас – вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте. И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона", – обратился Лукашенко к белорусским правоохранителям.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Тихановская 14 августа объявила о создании координационного совета оппозиции. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко о мирной передаче власти.