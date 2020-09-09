"Это только цветочки, ягодки впереди". Лукашенко заявил о неопубликованной части "разговора Варшавы и Берлина"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что передал главе ФСБ Александру Бортникову запись "перехваченного разговора Варшавы и Берлина".

Лукашенко: Да, мы перехватили этот разговор. Не шутите с этим. У нас куча такой информации Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, которое 9 сентября вышло в эфир RT, заявил о неопубликованной части якобы перехваченного телефонного разговора "Варшавы и Берлина".

"Вы скоро убедитесь,что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам", – заявил он.

Лукашенко настаивает на подлинности записи. По словам президент Беларуси, он "очень хорошо подумал" перед тем, как заявил о перехвате беседы.

"Да, мы перехватили этот разговор. Как бы вы не хихикали над этим, это реальный разговор. Если хотите послушать реальную запись – к [главе ФСБ РФ Александру] Бортникову. Это собственность ФСБ", – заявил президент Беларуси.

Он отметил, что не может обнародовать оригинальную версию разговора, так как передал Бортникову "все".

"Диск положил ему, реальную запись эту перехваченную с секретного телефона [...] документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда", – добавил он, отметив, что имеет копию записи.

"Поэтому не шутите с этим. У нас куча такой информации", – обратился он к пропагандистам.

В Беларуси "создан шикарнейший центр радиоэлекронной разведки. И классные специалисты военные", заявил Лукашенко. По его словам, этот центр был развернут под Гродно.

"Это было мое распоряжение – развернули этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения внешней агрессии от которой мы защищались. Я как в воду смотрел: мы, говорю, проконтролируем до Берлина, что там происходит. Мы все увидели, читали все-все разговоры", – добавил он.

3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил о "перехвате" разговора "Берлина и Варшавы", из которого следует, что "никакого отравления [российского оппозиционера Алексея] Навального не было". 4 сентября провластный Telegram-канал "Пул Первого" обнародовал аудиофайл беседы неких Майка и Ника о необходимости "утопить" президента РФ Владимира Путина в проблемах.

В МИД Польши опровергли заявление Лукашенко. В правительстве ФРГ назвали его несоответствующим действительности.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.