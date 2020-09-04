Лукашенко не будет в санкционном списке Евросоюза – СМИ

Евросоюз при любых обстоятельствах хочет оставить открытыми каналы связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщило издание Die Welt.

По сообщению СМИ, Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко Фото: ЕРА

Германия, Франция и Италия выступили за невнесение президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, это сделано для того, чтобы сохранить открытыми каналы для диалога с белорусским президентом.

Несколько государств-членов ЕС, в частности, страны Балтии и Польша, были не согласны с таким решением и настаивали на том, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список.