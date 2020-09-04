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ПОЛИТИКА

Лукашенко не будет в санкционном списке Евросоюза – СМИ

Евросоюз при любых обстоятельствах хочет оставить открытыми каналы связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщило издание Die Welt.

По сообщению СМИ, Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко
По сообщению СМИ, Евросоюз решил не вводить санкции против Лукашенко
Фото: ЕРА

Германия, Франция и Италия выступили за невнесение президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, это сделано для того, чтобы сохранить открытыми каналы для диалога с белорусским президентом.

Несколько государств-членов ЕС, в частности, страны Балтии и Польша, были не согласны с таким решением и настаивали на том, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. 

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Германия, Беларусь, Польша, Франция, Александр Лукашенко, Италия, санкции, страны Балтии, Евросоюз, протесты в Беларуси
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