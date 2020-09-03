ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко – властям Литвы: Не надо заниматься проблемами соседей, которые тебя в какой-то степени кормили и кормят

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не допустит распада страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей?
Лукашенко: Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей?
Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал властям Литвы не заниматься "проблемами соседей". Об этом 3 сентября сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что литовское руководство часто критикует власти Беларуси за экономические проблемы в стране.

"Я уже сказал: у вас было около 4 млн человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что белорусские власти не допустят распада страны.

"У нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно", – утверждает Лукашенко.

31 августа Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников персонами нон грата. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предупредил власти Беларуси, что это только первый шаг.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометовСотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Беларуси были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, Польша, выборы, Александр Лукашенко, Литва
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео
Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах
Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах
"Срач из-за груди Литвиновой". Подписчики режиссера обсудили ее бюст
"Срач из-за груди Литвиновой". Подписчики режиссера обсудили ее бюст
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS