Лукашенко – властям Литвы: Не надо заниматься проблемами соседей, которые тебя в какой-то степени кормили и кормят

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не допустит распада страны.

Лукашенко: Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал властям Литвы не заниматься "проблемами соседей". Об этом 3 сентября сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что литовское руководство часто критикует власти Беларуси за экономические проблемы в стране.

"Я уже сказал: у вас было около 4 млн человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что белорусские власти не допустят распада страны.

"У нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно", – утверждает Лукашенко.

31 августа Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников персонами нон грата. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предупредил власти Беларуси, что это только первый шаг.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Беларуси были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.