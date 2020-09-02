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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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Лукашенко нужна война. В мирное время он – просто замазанный кровью клоун

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Присоединение Беларуси – до последнего буду надеяться, что народ Беларуси отобьется, что этого не произойдет, – будет, кроме всего прочего, означать резкое усиление агрессивно-милитаристских тенденций в политике нашего государства.

Если бы – сугубо гипотетически – Путин захотел мира на Донбассе, то Гиви – Моторола – Захарченко и прочие борцы за свободу народа и лидеры "народных республик" сделали бы все, чтобы сорвать любые переговоры – во времена мира они не нужны никому, кроме правоохранительных органов. Война – единственно возможная для них форма существования. Кажется, приобретаем еще одного такого же – Лукашенко. Он объявил себя младшим братом Путина – так и сказал, своим отечеством – все от Бреста до Владивостока – и пообещал все это защищать!

Мало того, что еще до объединения в какой-либо форме он тем самым объявил, что считает свою страну всего лишь частью нашей. Ему нужна война. В мирное время он – просто замазанный кровью клоун. В военное – надеется найти себе место. И если Путин после аннексии Беларуси (если это, не дай бог, случится) даст ему какую-нибудь должность, это будет прибавкой к полку наших ястребов, которые спят и видят, как бы еще где-нибудь повоевать.

P.S. А если все кончится хорошо, то когда-нибудь наша страна экстрадирует его в Минск для суда. А заодно – и Януковича в Киев.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, война, аннексия, Леонид Гозман
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