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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Пускать на самотек процессы в Беларуси Кремль не будет. Поэтому Лукашенко крепко будут брать за жабры и контролировать, чтобы "все шло по плану"

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Пресс-конференция Макея и Лаврова.

1. РФ не желает на данном этапе входить как посредник официально. При этом будет влиять на процесс написания правок в конституцию.

2. Сама конституция. Лавров грамотно "расставил флажки" Макею, заявив, что обсуждена модальность конституционной реформы. Макей от вопроса о контурах ушел. Но при этом обозначил рамки, назвав сроки год-полтора-два. Второе – допустил "создание определенного органа" для выработки текста.

Таким образом, насколько понимаю, сегодня идет процесс обсуждения места Лукашенко и формата новой системы властей. Россия не спешит до момента оформления собственных "представителей", которыми могут быть формально "оппозиционные" силы. Вторая причина отсутствия спешки – не гнать лошадей, пока не оформится политическая партия, которая "с места" стартанет кампанией.

Координационный совет в качестве субъекта переговоров РФ не рассматривает. Но резкое неприятие лишь "некоторых" фамилий.

При этом РФ подает пас в виде пикировок в отношении "белорусизации как способа ущемления русского языка". Возможно, поэтому Колесникова резко стартанула со своей партией. Очень хочется быть в теме. Тем более, хороший пас – мы работаем с оппозицией, но "которая оформлена в правовом поле". Забавные параллели.

Россия крайне заинтересована в усилении своих позиций. Силовой вариант не проходит – общество в Беларуси настроено проблемно для такого сценария (с точки зрения Кремля, проблемно). Подписание документов до выхода на легитимизацию старого/нового режима также не имеет смысла. Тем более что по последним пунктам есть недвусмысленные посылы со стороны США.

При этом, повторю, пускать на самотек процессы Кремль не будет – есть опыт, когда их многократно "кидали". Поэтому Лукашенко, Макея, Головченко крепко будут брать за жабры и контролировать, чтобы "все шло по плану".

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Макей, Игорь Тышкевич
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