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Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Беларуси, назвав его "надежным и преданным государству человеком"

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд кадровых ротаций в силовом блоке. Он, в частности, уволил генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика с должности председателя Комитета государственной безопасности и назначил его государственным секретарем Совета безопасности.

Лукашенко: Мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом
Лукашенко: Мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом
Фото: EPA

3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Комитета государственной безопасности генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика, сообщила пресс-служба главы государства. 

Вакульчик руководил КГБ с 2012 года. Вместо него председателем ведомства назначен Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля. Вакульчик, в свою очередь, получил новую должность – государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

"Никто до него [Вакульчика] половины даже не смог выдержать на этой горячей должности. Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность: мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда – от земли", – заявил Лукашенко на заседании, посвященным кадровым ротациям в силовом блоке. 

И.о. главы Комитета госконтроля назначен первый заместитель председателя этого ведомства Василий Герасимов.

Андрей Равков, который с января был государственным секретарем Совета безопасности Беларуси, отправлен в отставку без назначения на новую должность.

"Публично хочу сказать: Андрей Алексеевич [Равков] же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в министерстве обороны (в 2014–2020 годах Равков был министром обороны. "ГОРДОН"все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", – сказал Лукашенко.

Кадровые ротации в силовом блоке Беларуси состоялись на фоне массовых протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы, и требуют провести новые выборы. 

По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов задержали более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, КГБ, Валерий Вакульчик, протесты в Беларуси, Иван Тертель
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