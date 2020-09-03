В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего "Славянского базара"

Ведущие белорусских телеканалов Дмитрий Кохно и Денис Дудинский были задержаны накануне из-за своей поддержки протестов в стране. Перед задержанием их уволили с работы.

В Беларуси задержали двух телеведущих, которые ранее высказались в поддержку протестов в стране, – Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом 2 сентября написало издание TUT.BY.

Ведущий телепередачи "Удача в придачу" на телеканале ОНТ Кохно был отстранен от эфиров после поста в соцсетях по поводу задержаний. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам и призвал их уволиться.

Дудинский вместе с женой Екатериной Раецкой также высказался в поддержку протестов, после чего был отстранен от ведения "Славянского базара". Позже стало известно, что его уволили с телевидения.

Сегодня Раецкая в своем Instagram написала, что Дудинский и Кохно провели ночь в минском СИЗО на Окрестина.

Жена Кохно обнародовала видео с задержанием ее мужа.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Белоруссии были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.