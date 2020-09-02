Туск: В 2014 году Лукашенко предлагал создать белорусско-украинский союз и собирался стать его президентом

После начала российской агрессии в Украине белорусский президент Александр Лукашенко опасался потери власти, поэтому пытался убедить ЕС, что может быть гарантом мирного выхода из конфликта. Об этом рассказал тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск.

Весной 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал идею создания единого белорусско-украинского государства и предлагал свою кандидатуру в качестве его президента. Об этом в интервью Onet, которое опубликовано 2 сентября, заявил тогдашний премьер-министр Польши, впоследствии – глава Европейского совета Дональд Туск.

В телефонном разговоре белорусский президент напрямую предложил Туску убедить Евросоюз, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, утверждает польский политик. По мнению Туска, Лукашенко не столько переживал за Украину, сколько боялся потерять власть. Тогда все переживали, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а может попытаться захватить Беларусь, вспоминает экс-премьер.

В целом роль Лукашенко в украинском конфликте 2014 году оказалась положительной, какими бы мотивами он ни руководствовался, считает Туск. В то же время сегодня президент Беларуси не только потерял мандат доверия соотечественников, но и перешагнул красную черту, попросив у России гарантии безопасности, отметил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того, как РФ аннексировала Крым. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Весной 2014 года Лукашенко гарантировал тогдашнему и.о. президента Украины Александру Турчинову, что никогда ни одни войска не атакуют Украину с территории Беларуси.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков для помощи белорусским властям.